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Виктория Азаренко с уверенной победы стартует на Ролан Гаррос

В первом круге экс-первая ракетка мира не оставила шансов Данке Ковинич из Черногории. Следующей соперницей белоруски станет лучшая в паре Шмидлова - Винус Уильямс.

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