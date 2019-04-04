Виктория Азаренко сегодня проведет матч второго круга на теннисном турнире в Монтеррее

Виктория Азаренко сегодня вечером проведет матч второго круга на теннисном турнире в мексиканском Монтеррее. Его призовой фонд 250 тысяч долларов. В соперницах у белоруски Зарина Диас из Казахстана - 107-ая ракетка мира, Азаренко - на 40 строчек выше. Именно нашу теннисистку букмекеры называют фаворитом встречи. Встреча начнется не раньше 6 вечера. А Арина Соболенко с победы стартовала на турнире в Чарльстоне.

