После матчей сборных - сразу в соревновательную сетку WTA. Экс-первая ракетка мира - Виктория Азаренко - сегодня проведет стартовый матч на турнире в Штутгарте. Призовой фонд - почти 900 тысяч долларов. Соперница белоруски - россиянка Вера Звонарева, которая смогла заявиться в Германию из-за травмы испанки Гарбинье Мугурусы. В Штутгарте последний раз Виктория играла 7 лет назад. Что касается личного противостояния с Верой Звонаревой, статистика не в пользу белоруски. Из десяти сыгранных встреч четыре остались за Азаренко. Итак, эфир тенниса в 12:30 на "Беларусь 5". Начало противостояния белоруски и россиянки - в 14:30.