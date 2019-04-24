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Виктория Азаренко сегодня проведет стартовый матч на турнире в Штутгарте
После матчей сборных - сразу в соревновательную сетку WTA. Экс-первая ракетка мира - Виктория Азаренко - сегодня проведет стартовый матч на турнире в Штутгарте. Призовой фонд - почти 900 тысяч долларов. Соперница белоруски - россиянка Вера Звонарева, которая смогла заявиться в Германию из-за травмы испанки Гарбинье Мугурусы. В Штутгарте последний раз Виктория играла 7 лет назад. Что касается личного противостояния с Верой Звонаревой, статистика не в пользу белоруски. Из десяти сыгранных встреч четыре остались за Азаренко. Итак, эфир тенниса в 12:30 на "Беларусь 5". Начало противостояния белоруски и россиянки - в 14:30.
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