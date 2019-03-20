Виктория Азаренко стартует на теннисном турнире категории "Премьер" в Майами

Виктория Азаренко сегодня стартует на теннисном турнире категории "Премьер" в Майами с призовым фондом более 9 миллионов долларов. В соперницах у белоруски - Доминика Цибулкова из Словакии. Букмекеры фавориткой противостояния называют Азаренко. Прямая трансляция встречи начнется в 19 часов на "Беларусь 5. Интернет", в 23:00 - повтор на спортивном канале. К слову, ближайшей ночью, ориентировочно в час, на корт выйдет Вера Лапко против француженки Ализе Корне.