Виктория Азаренко сегодня стартует на турнире серии "Мастерс" в Монреале

Накануне белоруска провела первую тренировку, а уже сегодня выйдет на корт против француженки Кристины Младенович. Ориентировочное начало встречи в 19 часов. Телеканал "Беларусь 5" показывает поединки канадского турнира. Напомним, Виктория на прошлой неделе не смогла доиграть четвертьфинальный поединок турнира в Сан-Хосе из-за проблем со спиной.