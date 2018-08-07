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Виктория Азаренко сегодня стартует на турнире серии "Мастерс" в Монреале

Накануне белоруска провела первую тренировку, а уже сегодня выйдет на корт против француженки Кристины Младенович. Ориентировочное начало встречи в 19 часов. Телеканал "Беларусь 5" показывает поединки канадского турнира. Напомним, Виктория на прошлой неделе не смогла доиграть четвертьфинальный поединок турнира в Сан-Хосе из-за проблем со спиной.

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