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Виктория Азаренко сегодня сыграет с 7-й ракеткой мира Гарбинье Мугурусой
Виктория Азаренко продолжает выступление на теннисном турнире в Сан-Хосе. Сегодня в 1/8 наша спортсменка сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой - 7-й ракеткой мира. Матч покажет "Беларусь 5" в вечернем эфире. Девушки уже встречались в 2016 году на турнире в Майами также на харде. То противостояние осталось за Азаренко.
С победы на престижном теннисном турнире категории "Премьер" стартовала и Вера Лапко. Белоруска оказалась сильней представительницы Китая Чжан Шуай. Следующей соперницей Веры станет 42-я ракетка мира Даниэль Роуз Коллинз.
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