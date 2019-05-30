Первая ракетка мира против экс-лидера рейтинга! Наша Виктория Азаренко сегодня выйдет на корт против японки Наоми Осаки во втором круге турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос". Белоруска встречалась с азиаткой дважды. Первый матч на харде завершился в пользу Виктории, а вот две недели назад на грунте сильнее была азиатка. Удастся ли Виктории взять реванш, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5". Ориентировочно начало в 12 часов.



В это же время на "Беларусь 5. Интернет" можно будет следить за Ариной Соболенко. Соперница 11-й в рейтинге белоруски - 51-й номер американка Аманда Анисимова. Девушки уже встречались в этом году. На Australian Open Анисимова была сильнее. Сегодня фавориткой букмекеры называют белоруску.



