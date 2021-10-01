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Виктория Азаренко снялась с турнира серии WТА в Чикаго
Белоруска накануне не вышла на матч 1/8 финала против Гарбинье Мугурусы. Причины неявки 34-й ракетки мира не сообщаются. Таким образом в четвертьфинал испанка прошла без борьбы, где уже сегодня ее соперницей станет японка Маи Хонтама.
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