Виктория Азаренко снялась с турнира серии WТА в Чикаго

Белоруска накануне не вышла на матч 1/8 финала против Гарбинье Мугурусы. Причины неявки 34-й ракетки мира не сообщаются. Таким образом в четвертьфинал испанка прошла без борьбы, где уже сегодня ее соперницей станет японка Маи Хонтама.



