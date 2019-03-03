Виктория Азаренко стала победительницей турнира в женском парном разряде в Акапулько

И начинаем с приятной спортивной новости. Наша Виктория Азаренко совершила триумфальное возвращение! В мексиканском Акапулько она стала победительницей турнира в женском парном разряде. В дуэте с китаянкой Сайсай Чжэн они справились с американкой Дезайр Кравчик и хозяйкой кортов Джулианой Олмос - 6:1, 6:2. Поздравляем! Стоит отметить, это первый титул Виктории с 2016 года. Призовой фонд соревнований составил почти 230 тысяч долларов.