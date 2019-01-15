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Виктория Азаренко стартует на первом в сезоне турнире серии Большого шлема Australian Open
Через несколько минут белоруска начнет встречу с немкой Лаурой Зигемунд. Оппонентка на 110-м месте в мировом рейтинге, за нашей Викторией 53-я позиция. До этого, к слову, на кортах Азаренко и Зигемунд не пересекались. Явной фавориткой букмекеры называют теннисистку из Беларуси. За ходом противостояния следите далее в наших выпусках.
В мужском одиночном разряде единственный белорус Илья Ивашко уже преодолел первый круг. 43-й в мировом рейтинге тунисец Малик Жазири отказался от продолжения борьбы в четвертом сете из-за травмы. Белорус, отметим, на 84-й строчке. Первую партию он выиграл 6:4, затем Ивашко был сильнее сначала на тай-брейке, затем победил 6:1 и вел 4:0 в следующей партии, когда соперник и снялся с соревнований.
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