Виктория Азаренко стартует на первом в сезоне турнире серии Большого шлема Australian Open

Через несколько минут белоруска начнет встречу с немкой Лаурой Зигемунд. Оппонентка на 110-м месте в мировом рейтинге, за нашей Викторией 53-я позиция. До этого, к слову, на кортах Азаренко и Зигемунд не пересекались. Явной фавориткой букмекеры называют теннисистку из Беларуси. За ходом противостояния следите далее в наших выпусках.

В мужском одиночном разряде единственный белорус Илья Ивашко уже преодолел первый круг. 43-й в мировом рейтинге тунисец Малик Жазири отказался от продолжения борьбы в четвертом сете из-за травмы. Белорус, отметим, на 84-й строчке. Первую партию он выиграл 6:4, затем Ивашко был сильнее сначала на тай-брейке, затем победил 6:1 и вел 4:0 в следующей партии, когда соперник и снялся с соревнований.