ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Виктория Азаренко сыграет против Каролин Гарсии

Виктория Азаренко на старте теннисного турнира на Мальорке сыграет против Каролин Гарсии. Соперница белоруски занимает 23-е место в мировом рейтинге. Встреча пройдет завтра. Теннисистки между собой играли дважды, и пока оба раза побеждала француженка.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все