Виктория Азаренко сыграет против Каролин Гарсии

Виктория Азаренко на старте теннисного турнира на Мальорке сыграет против Каролин Гарсии. Соперница белоруски занимает 23-е место в мировом рейтинге. Встреча пройдет завтра. Теннисистки между собой играли дважды, и пока оба раза побеждала француженка.



