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Виктория Азаренко сыграет с Эшлин Крюгер на турнире в Хертогенбосе
Матч второго круга травяного турнира в Хертогенбосе проведет 14 июня Виктория Азаренко. В соперницах у экс-первой ракетки мира - Эшлин Крюгер.
В августе 2022 года на открытом чемпионате США белоруска праздновала победу над американкой в трехсетовом поединке.
К слову, белорусское дерби на голландском турнире мы сможем увидеть лишь в полуфинале, при условии, что обе наших теннисистки доберутся до этой стадии.
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