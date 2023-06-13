Виктория Азаренко сыграет с Эшлин Крюгер на турнире в Хертогенбосе

Матч второго круга травяного турнира в Хертогенбосе проведет 14 июня Виктория Азаренко. В соперницах у экс-первой ракетки мира - Эшлин Крюгер.

В августе 2022 года на открытом чемпионате США белоруска праздновала победу над американкой в трехсетовом поединке.