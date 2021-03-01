ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Виктория Азаренко сыграет со Светланой Кузнецовой в поединке первого раунда турнира в Дохе

Виктория Азаренко готовится к поединку первого раунда турнира в Дохе - соперницей белоруски станет Светлана Кузнецова. Телеканал "Беларусь 5" игру покажет в прямом эфире - старт ориентировочно в 20:30. Виктория Азаренко, напомним, становилась победительницей турнира в Катаре дважды: в 2012-м и 2013-м. А действующей чемпионкой турнира является Арина Соболенко.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все