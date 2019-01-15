Виктория Азаренко уступила немке Лауре Зигемунд

Не справилась с теннисисткой из второй сотни мирового рейтинга. Виктория Азаренко уступает немке Лауре Зигемунд на старте первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Белоруска, к слову, 53-я ракетка мира, теннисистка из Германии - на 110-й позиции. В первом сете Азаренко была сильнее на тай-брейке 7:6, во второй партии вела с брейком, но в итоге уступила 4:6 в решающей 2:6 дальше идет Зигемунд.