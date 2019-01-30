Виктория Азаренко уступила Петре Квитовой в матче теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Виктория Азаренко уступила Петре Квитовой в матче за выход в четвертьфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге. Стартовый сет остался за чешской теннисисткой, 6:2. Во второй партии поначалу все шло по сценарию Квитовой, Азаренко проигрывала 1:5, но совершила невероятный камбэк и сумела сравнять счет, 5:5. Теннисистки доиграли до тайбрейка, в котором однако победу праздновала Квитова, 7:3.

