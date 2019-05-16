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Виктория Азаренко - в четвертьфинале турнира категории "Премьер" в Риме
Призовой фонд соревнований - более трех с половиной миллионов долларов. В третьем круге белоруска встречалась с Гарбинье Мугурусой из Испании. Уже после третьего гейма оппонентка взяла медицинский тайм-аут, но все же вернулась на корт и доиграла первый сет, победу в котором праздновала Азаренко 6:4. Во второй партии при счете 3:1 в пользу нашей Виктории соперница все же была вынуждена отказаться от продолжения борьбы из-за травмы. В следующем раунде белоруска сыграет с победительницей пары София Кенин, США - Каролина Плишкова, Чехия.
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