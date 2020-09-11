Виктория Азаренко - в финале US OPEN

Виктория Азаренко вышла в финал US OPEN. Белоруска сражалась с Сереной Уильямс. Проиграв американке первый сет, Виктории удалось навязать борьбу в середине второй партии. Тогда Азаренко сделала брейк и своего преимущества не упустила вплоть до конца. Исход 1/2 финала турнира серии Большого шлема решался в третьем сете. И здесь белоруска захватила лидерство в самом начале. В итоге победа 6:3. В финале наша теннисистка сыграет против Наоми Осаки из Японии. Сейчас японка занимает девятое место в рейтинге WТА. Девушки трижды пересекались в очных поединках. Пока Азаренко уступает 1:2. Финал US OPEN состоится в субботу в 23:00.



