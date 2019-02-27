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Виктория Азаренко в онлайн-рейтинге ВТА 48-я

Виктория Азаренко поднимается на две строки в онлайн-рейтинге ВТА и пока 48-я. Сегодня белоруска в Акапулько обыграла 25 ракетку мира - американку Даниэль Коллинз, 6:1, 6:2. Путевку в четвертьфинал Азаренко оспорит с немкой Татьяной Мария.

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