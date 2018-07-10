Виктория Азаренко в паре с Джейми Марреем вышла в 1/8-ю смешанного разряда на турнире Большого шлема

Виктория Азаренко в паре с британцем Джейми Марреем вышла в 1/8-ю смешанного разряда на третьем в сезоне турнире Большого шлема. В матче второго круга Уимблдона белорусско-британский тандем в трех партиях победил посеянных под 7-м номером немку Анну-Лену Гренефельд и колумбийца Роберта Фараха. Отметим, в решающем сете Азаренко и Маррею удалось отыграться со счета 1:5. Итоги матча - 7:6, 6:7, 7:5. Следующие соперники белорусско-британской пары - 12-е сеяные голландец Матве Мидделкоп и шведка Юханна Ларссон. Матч состоится в среду.