Виктория Азаренко в паре с Эшли Барти пробилась в четвертьфинал турнира WTA

Виктория Азаренко в паре с австралийкой Эшли Барти пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Торонто. На стадии 1/8 интернациональный тандем одолел немку Юлию Гергес и чешку Каролину Плишкову - 6:1, 6:3. За выход в полуфинал соревнований девушки поспорят против дуэта Кирстен Флипкенс / Се Шувэй.