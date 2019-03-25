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Виктория Азаренко в паре с Эшли Барти вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Майами

В поединке 1/8 финала белоруска и австралийка переиграли двух Александр - Крунич и Панову 6:3, 1:6, 10:7. В матче за выход в полуфинал Азаренко и Барти сыграют против Дарьи Юрак и Йоаны Олару.

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