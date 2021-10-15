Мне всегда нравилось играть на больших турнирах, и Индиан-Уэллс для меня - почти как пятый Большой шлем, поэтому у меня всегда было гораздо больше мотивации приезжать на такие турниры, как этот. Раньше, когда я приезжала сюда каждый год, это воспринималось как должное. А потом, два с половиной года спустя, я почти забыла, как красиво это место и как весело здесь играть. Но с точки зрения тенниса, условия здесь довольно сложные, необходимо вносить большие корректировки в недельных планах, потому что турнир идет две недели, и это требует много энергии и сосредоточенности .

Виктория Азаренко, 32-я ракетка мира