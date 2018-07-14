Виктория Азаренко в смешанном разряде с Джейми Марреем сыграет в финале Уимблдона

Начнем с события, к которому приковано внимание всех болельщиков большого тенниса. Виктория Азаренко впервые в своей карьере так близко подобралась к главному трофею на турнире серии "Большого шлема" - Уимблдон.

В смешанном разряде с британцем Джейми Марреем белоруска сыграет в финале соревнований! Несколько минут назад завершился матч 1/2, где интернациональная пара оказалась сильнее хозяев лондонского корта - Джея Кларка и Хэрриет Дарт. Уверенная победа в двух сетах - 6:2, 6:2 Прямую трансляцию встречи вел телеканал "Беларусь 5".

Именно на этих кортах в 2012 году в миксте Виктория Азаренко выиграла олимпийское золото, напарником был Максим Мирный. На Уимблдоне же белоруска добиралась максимум до полуфинала дважды - в 2011 и 2012 годах, но в одиночном разряде. В смешанном Азаренко побеждала на других турнирах серии "Большого шлема" - в 2007-м на US Open с Мирным и десять лет назад на "Ролан Гаррос" с американцем Бобом Брайаном. Итак, решающий матч пройдет в воскресенье.