Виктория Азаренко в США уступает Дженнифер Брэди, 3:6, 2:6

Виктория Азаренко на выставочном турнире в американском Чарльстоне уступает хозяйке кортов Дженнифер Брэди, 3:6, 2:6. В парном разряде вместе с Мэдисон Киз белоруска тоже проиграла Бетани Маттек-Сандс и Софии Кенин, 2:6, 6:1, 7:10.