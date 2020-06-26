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Виктория Азаренко в США уступает Дженнифер Брэди, 3:6, 2:6

Виктория Азаренко на выставочном турнире в американском Чарльстоне уступает хозяйке кортов Дженнифер Брэди, 3:6, 2:6. В парном разряде вместе с Мэдисон Киз белоруска тоже проиграла Бетани Маттек-Сандс и Софии Кенин, 2:6, 6:1, 7:10.

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