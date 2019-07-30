Виктория Азаренко в стартовом круге турнира категории "Премьер" сыграет с Армони Тан из Франции

Виктория Азаренко в стартовом круге турнира категории "Премьер" в американском Сан-Хосе с призовым фондом более 800 тысяч долларов этой ночью сыграет с победительницей квалификации Армони Тан из Франции. Белоруска в мировом рейтинге располагается на 38-м месте. Француженка - 244-я ракетка мира. Прямую трансляцию поединка организует Белтелерадиокомпания. Ориентировочно в 1:30 ночи эфир начнет "Беларусь 5. Интернет". Также на турнире в Сан-Хосе заявлена Арина Соболенко. Белоруска в среду во втором круге встретится с американкой Коко Вандевеге, которая на старте турнира сегодня победила чешку Марию Боузкову - 6:2, 6:4.



