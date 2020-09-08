ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Виктория Азаренко все ближе к финалу Открытого чемпионата США по теннису

Несколько часов назад белоруска в 1/8 финала победила чешку Кристину Мухову. После неудачи первой партии 5:7 Виктория не оставила шансов сопернице в следующих двух 6:1, 6:4. В поединке за выход в полуфинал соперницей Азаренко станет бельгийская теннисистка Элизэ Мертенс.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все