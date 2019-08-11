ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Виктория Азаренко вслед за одиночным покидает парный разряд турнира в Торонто

В дуэте с первой ракеткой планеты Эшли Барти она добралась до полуфинала, где белорусско-австралийский тандем уступил чешкам Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой, 6:3, 3:6, 4:10.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все