Виктория Азаренко встречается с Каролиной Плишковой во втором раунде турнира категории "Премьер"

Битва против четвертой ракетки мира и действующей победительницы турнира в немецком Штутгарте. Виктория Азаренко в эти минуты встречается с Каролиной Плишковой во втором раунде престижного турнира категории "Премьер". Призовой фонд почти 900 тысяч долларов. Пока к четвертьфиналу ближе чешка, идет первая партия, оппонентка впереди 5:4. Ей букмекеры и отдавали небольшое преимущество.



Отметим, что прямую трансляцию матча ведет телеканал "Беларусь 5". В 3-м раунде победительница этой встречи сыграет с эстонкой Анетт Контавейт.