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Виктория Азаренко выбыла из турнира в Цинциннати

Виктория Азаренко завершила выступление в одиночном разряде на престижном теннисном турнире категории "Премьер" в Цинциннати. Сегодня ночью белоруска в двух сетах проиграла 5-ой ракетке мира - француженке Каролин Гарсии 4:6, 5:7. Таким образом, лишь Арина Соболенко продолжает бороться за титул в США. Сегодня вечером около 6 часов белоруска сыграет против Каролины Плишковой. Прямую трансляцию будет вести "Беларусь 5".

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