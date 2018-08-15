Виктория Азаренко выбыла из турнира в Цинциннати

Виктория Азаренко завершила выступление в одиночном разряде на престижном теннисном турнире категории "Премьер" в Цинциннати. Сегодня ночью белоруска в двух сетах проиграла 5-ой ракетке мира - француженке Каролин Гарсии 4:6, 5:7. Таким образом, лишь Арина Соболенко продолжает бороться за титул в США. Сегодня вечером около 6 часов белоруска сыграет против Каролины Плишковой. Прямую трансляцию будет вести "Беларусь 5".