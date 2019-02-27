Виктория Азаренко выиграла у Даниэль Роуз Коллинз 1:6, 2:6

Виктория Азаренко без труда разобралась с 25-й ракеткой мира Даниэль Роуз Коллинз на старте одиночного разряда теннисного турнира в Акапулько. Матч продолжался всего час и 14 минут и завершился капитуляцией американки - 1:6, 2:6. Следующая соперница Азаренко - немка Татьяна Мария. Напомним, на мексиканских кортах Виктория выступает и в парном разряде.