Виктория Азаренко выходит в 1/4 финала турнира в мексиканском Монтеррее

Этой ночью белоруска в поединке второго круга уверенно переиграла Зарину Диас из Казахстана, 6:3, 6:2. В эти минуты телеканал "Беларусь 5" начинает показ матча в записи. Следующая соперница Азаренко - 33-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова. Накануне поздно вечером первая ракетка Беларуси и десятая на планете Арина Соболенко в одной восьмой финала турнира в американском Чарльстоне уступила пуэрториканке Монике Пуиг, 2:6, 5:7.