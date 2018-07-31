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Виктория Азаренко выходит во второй круг теннисного турнира в американском Сан-Хосе
В стартовом раунде белоруска одержала победу над украинкой Катериной Бондаренко. Матч завершился буквально 10 минут назад. После успешного для нашей спортсменки первого сета - 6:3 - последовали два сложнейших. Сначала на тай-брейке сильнее была Бондаренко, 7:6, после - Виктория, 7:5. Матч продолжался почти три часа. В одной восьмой финала белоруска сыграет с испанкой Гарбин Мугурусой.
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