Виктория Азаренко выходит во второй круг теннисного турнира в американском Сан-Хосе

В стартовом раунде белоруска одержала победу над украинкой Катериной Бондаренко. Матч завершился буквально 10 минут назад. После успешного для нашей спортсменки первого сета - 6:3 - последовали два сложнейших. Сначала на тай-брейке сильнее была Бондаренко, 7:6, после - Виктория, 7:5. Матч продолжался почти три часа. В одной восьмой финала белоруска сыграет с испанкой Гарбин Мугурусой.