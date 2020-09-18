Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал

Виктория Азаренко в четвертьфинале престижного теннисного турнира категории "Премьер" в Риме. Встреча с Дарьей Касаткиной завершилась еще в первом сете - россиянка была вынуждена отказаться от продолжения борьбы из-за травмы. Хоть в первой партии и доиграла до тай-брейка, на момент остановки здесь впереди 2:0 была Азаренко. За выход в полуфинал завтра Виктория поспорит с испанкой Гарбинье Мугурусой.