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Виктория Азаренко вышла в финал теннисного турнира в Чехии

Виктория Азаренко вышла в финал теннисного турнира в Чехии

Белоруска в полуфинале одержала победу над представительницей Греции Марией Саккари со счетом 6:1, 6:3.

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