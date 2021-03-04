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Виктория Азаренко вышла в полуфинал теннисного турнира в Дохе

И к еще одной белорусской победе сегодня. Виктория Азаренко вышла в полуфинал теннисного турнира в Дохе. Наша теннисистка в двух сетах 6-2, 6-4 сломила сопротивление пятой ракетки мира украинки Элины Свитолиной. Несмотря на счет, поединок получился трудным. Еще в начале матча было видно, что Викторию беспокоит спина. Вскоре ей пришлось прибегнуть к помощи физиотерапевта. К счастью, медицинский тайм-аут пошел на пользу и Азаренко шагнула в полуфинал.

В полуфинале Азаренко сыграет с Гарбинье Мугурусой

В матче за выход в финал уже завтра Виктория сразится с ГарбИнье МугурУсой. Испанская теннисистка, напомним, выбила из борьбы обладательницу прошлогоднего титула Арину Соболенко.

Александра Саснович проиграла в 1/8 финала турнира в Лионе

Еще одна наша теннисистка Александра Саснович, но уже на турнире в Лионе борьбу на стадии 1/8 финала сегодня завершила. Белоруска уступила француженке Кларе Бюрель.

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