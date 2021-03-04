И к еще одной белорусской победе сегодня. Виктория Азаренко вышла в полуфинал теннисного турнира в Дохе. Наша теннисистка в двух сетах 6-2, 6-4 сломила сопротивление пятой ракетки мира украинки Элины Свитолиной. Несмотря на счет, поединок получился трудным. Еще в начале матча было видно, что Викторию беспокоит спина. Вскоре ей пришлось прибегнуть к помощи физиотерапевта. К счастью, медицинский тайм-аут пошел на пользу и Азаренко шагнула в полуфинал.