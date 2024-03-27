Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Майами

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко пробилась в полуфинал турнира категории WTA-1000 в американском Майами с призовым фондом 8,7 млн долларов, пишет БЕЛТА.



В четвертьфинале Азаренко (32-й номер мирового рейтинга) обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (68) - 7:6 (7:4), 1:6, 6:3. В матче за попадание в финал соперницей белоруски будет победительница встречи между еще одной казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной (4) и гречанкой Марией Саккари (9). До этого Виктория Азаренко одолела в трехсетовом поединке американку Пейтон Стирнс (67) - 7:5, 3:6, 6:4, затем обыграла седьмую ракетку мира китаянку Синьвэнь Жен - 6:4, 7:5, а в 1/8 финала победила британку Кэти Бултер (30) - 7:5, 6:1. Азаренко является трехкратной чемпионкой этих соревнований (2009, 2011, 2016).