Виктория Азаренко вышла в полуфинал US Open

Мертенс разгромлена. Виктория Азаренко выходит в полуфинал US Open! Минувшей ночью белоруска встречалась с 18-й ракеткой мира бельгийкой Элизэ Мертенс и отдала сопернице только один гейм 6:1, 6:0. За путевку в главный матч турнира Большого шлема Азаренко поспорит с американкой Сереной Уильямс. В онлайн-рейтинге Виктория поднимается на 17-е место, а в случае победы на US Open экс первая ракетка мира получит 11-ю строку.