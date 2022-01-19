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Виктория Азаренко вышла в третий круг Australian Open
Азаренко громит Тайхман и выходит в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Белорусская теннисистка во втором круге обыграла представительницу Швейцарии Джил Белен Тайхман со счетом 6:1, 6:2. На это ей потребовалось всего 1 час 15 минут. Уже в следующем матче Азаренко встретится с Элиной Свитолиной из Украины. Напомним, Открытый чемпионат Австралии проходит с 17 по 30 января в Мельбурне. Призовой фонд турнира составляет $54,7 млн.
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