Виктория Азаренко вышла в третий круг Australian Open

Азаренко громит Тайхман и выходит в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Белорусская теннисистка во втором круге обыграла представительницу Швейцарии Джил Белен Тайхман со счетом 6:1, 6:2. На это ей потребовалось всего 1 час 15 минут. Уже в следующем матче Азаренко встретится с Элиной Свитолиной из Украины. Напомним, Открытый чемпионат Австралии проходит с 17 по 30 января в Мельбурне. Призовой фонд турнира составляет $54,7 млн.