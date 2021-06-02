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Виктория Азаренко вышла в третий круг теннисного турнира "Ролан Гаррос"
Факт
Виктория Азаренко победила в непростом поединке второго круга Открытого чемпионата Франции. Белоруска переиграла датчанку Клару Таусон в двух сетах - 7:5, 6:4. Отметим, Виктория вышла в 1/16 финала "Ролан Гаррос" впервые за 6 лет. Дальше Азаренко встретится с американкой Мэдисон Киз.
Еще сегодня поклонникам белорусского тенниса было предложено дерби Арины Соболенко и Александры Саснович. Именно так свела сетка наших девушек. Победительницей из этой очной битвы вышла первая ракетка страны со счетом 7:5, 6:3.Отличие нынешнего турнира "Ролан Гаррос" от прошлогоднего в том, что на трибунах могут присутствовать зрители. И это несмотря на пандемию COVID-19. Правда, заполняются арены не полностью.
Наш специальный корреспондент во Франции Дарина Запольская расскажет об этом подробнее.
Во Франции стартовая неделя "Ролан Гаррос" совпала со вторым этапом выхода страны из локдауна
Благодаря этому в нынешнем году турнир вновь приобрел привычный вид. Зрители вернулись на трибуны. Для сравнения: квалификационный раунд чемпионата игрался в закрытом режиме. Сейчас ежедневная проходимость на турнире - 5,5 тыс. Количество допущенных на турнир зрителей возрастет. Только корт имени Филиппа Шатрие будет принимать до 5 тыс. болельщиков. Но пройдут далеко не все. Право посмотреть топовые матчи на главном стадионе "Ролан Гаррос" получат только обладатели "Паспортов здоровья". Францияодной из первых европейских стран утвердила на законодательном уровне этот документ, по которому только три категории граждан имеют право посещать спортивные и другие массовые мероприятия: недавно переболевшие коронавирусом, имеющие справку о наличии антител; привившиеся граждане и те, у кого есть свежий тест на COVID с отрицательным результатом. И Открытый чемпионат Франции станет первым столь значимым событием, которое проверит работу этой системы.
"Ролан Гаррос" в условияхCOVID
Пока же на турнире сохраняется строгий медицинский протокол: масочный режим, социальное дистанцирование, особенно соблюдающееся при рассадке зрителей на трибунах, обязательное использование санитайзеров. Что касается теннисистов, то они по-прежнему остаются "в пузыре". Правда, в этом году для них ввели существенное послабление и позволили час в день проводить на свежем воздухе – вне кортов и отеля. Однако использовать этот час свободы получается пока далеко не у всех.
Перед началом интервью российская теннисистка пошутила, что в этот раз сетка сжалилась и не свела ее на ранних этапах турнира с Ариной Соболенко. В прошлом году в Париже Дарья проиграла первой ракетке Беларуси на стадии второго раунда. И в этом сезоне уже было два поражения от неудержимой белоруски. Теперь пути этих двух спортсменок могут пересечься только в четвертьфинале. Сегодня же все внимание белорусских болельщиков приковано к белорусскому дерби Александры Саснович и Арины Соболенко. Для обеих это второй матч на турнире и второе очное противостояние в жизни. Два года назад на китайском харде в Ухане сильнее оказалась Арина Соболенко.
А через несколько дней на турнире, возможно, будет сыграно и второе белорусское дерби. Победительница сегодняшнего матча в четвертом круге может выйти на Викторию Азаренко, обыгравшую сегодня датчанку Клару Таусон. Так что расслабиться на этой неделе белорусскому болельщику будет крайне сложно.
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