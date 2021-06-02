Виктория Азаренко вышла в третий круг теннисного турнира "Ролан Гаррос"

Виктория Азаренко победила в непростом поединке второго круга Открытого чемпионата Франции. Белоруска переиграла датчанку Клару Таусон в двух сетах - 7:5, 6:4. Отметим, Виктория вышла в 1/16 финала "Ролан Гаррос" впервые за 6 лет. Дальше Азаренко встретится с американкой Мэдисон Киз.



Еще сегодня поклонникам белорусского тенниса было предложено дерби Арины Соболенко и Александры Саснович. Именно так свела сетка наших девушек. Победительницей из этой очной битвы вышла первая ракетка страны со счетом 7:5, 6:3.Отличие нынешнего турнира "Ролан Гаррос" от прошлогоднего в том, что на трибунах могут присутствовать зрители. И это несмотря на пандемию COVID-19. Правда, заполняются арены не полностью.



Наш специальный корреспондент во Франции Дарина Запольская расскажет об этом подробнее.



Во Франции стартовая неделя "Ролан Гаррос" совпала со вторым этапом выхода страны из локдауна



Благодаря этому в нынешнем году турнир вновь приобрел привычный вид. Зрители вернулись на трибуны. Для сравнения: квалификационный раунд чемпионата игрался в закрытом режиме. Сейчас ежедневная проходимость на турнире - 5,5 тыс. Количество допущенных на турнир зрителей возрастет. Только корт имени Филиппа Шатрие будет принимать до 5 тыс. болельщиков. Но пройдут далеко не все. Право посмотреть топовые матчи на главном стадионе "Ролан Гаррос" получат только обладатели "Паспортов здоровья". Францияодной из первых европейских стран утвердила на законодательном уровне этот документ, по которому только три категории граждан имеют право посещать спортивные и другие массовые мероприятия: недавно переболевшие коронавирусом, имеющие справку о наличии антител; привившиеся граждане и те, у кого есть свежий тест на COVID с отрицательным результатом. И Открытый чемпионат Франции станет первым столь значимым событием, которое проверит работу этой системы.

