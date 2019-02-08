Виктория Азаренко выступит на турнире серии WТА в мексиканском Акапулько, белоруске предоставлена wild card. 48-я ракетка мира выступала на кортах Мексики в 2016 году. Тогда она выиграла стартовый матч, а затем снялась из-за травмы. Турнир в Акапулько стартует 25 февраля.