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Виктория Азаренко выступит на турнире серии WТА в мексиканском Акапулько

Виктория Азаренко выступит на турнире серии WТА в мексиканском Акапулько, белоруске предоставлена wild card. 48-я ракетка мира выступала на кортах Мексики в 2016 году. Тогда она выиграла стартовый матч, а затем снялась из-за травмы. Турнир в Акапулько стартует 25 февраля.

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