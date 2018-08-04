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Виктория Азаренко завершила выступление на теннисном турнире в американском Сан-Хосе
Виктория Азаренко завершила свое выступление на престижном теннисном турнире категории "Премьер" в американском Сан-Хосе. Сегодня ночью экс первая ракетка мира сражалась за выход в полуфинал соревнований с американкой Даниэль Роуз Коллинз. Одержав победу в первом сете на тай-брейке 7:6, белоруска в начале второго почувстфвовала недомогание и при счете 3:0 в пользу соперницы из-за травмы приняла решение сняться с игры.
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