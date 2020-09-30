Виктория Азаренко завершила выступление во втором круге Ролан Гаррос

Во втором круге Ролан Гаррос белоруска уступила представительнице Словакии в двух сетах с одинаковым счетом 2-6, 2-6. Еще одна белоруска Александра Саснович сегодня за выход во второй раунд турнира поспорит с Каролин Гарсией. Ориентировочное время начала матча в 18:00.