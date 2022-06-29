"Виктория" громит "Текстильщик-БарГУ" в рамках Кубка Беларуси по хоккею на траве - 6:1

Команды, проигравшие свои первые встречи в рамках Кубка Республики Беларусь по хоккею на траве среди женщин, выясняли сегодня, кто их них сильнейший. В поединке между "Текстильщиком-БарГУ" и "Викторией" безоговорочным лидером оказался клуб из Смолевичей -6:1. В составе победителей отметились Воронович,