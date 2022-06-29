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"Виктория" громит "Текстильщик-БарГУ" в рамках Кубка Беларуси по хоккею на траве - 6:1
Команды, проигравшие свои первые встречи в рамках Кубка Республики Беларусь по хоккею на траве среди женщин, выясняли сегодня, кто их них сильнейший. В поединке между "Текстильщиком-БарГУ" и "Викторией" безоговорочным лидером оказался клуб из Смолевичей -6:1. В составе победителей отметились Воронович,
Скурат, Демосюк, Шиманович, Белая и Мартыненко. Еще один матч телеканал "Беларусь 5" с барановичских полей будет транслировать в 15:30. Это встреча победителей вчерашних противостояний - "Ритм" против "Минска", не пропустите!