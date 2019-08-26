Виктория Кебикова гарантировала себе минимум бронзу чемпионата Европы по боксу среди женщин в Испании. В поединке за полуфинал в весовой категории 81 килограмм белоруска одолела боксану из Словении Катю Гаич. На прошлом чемпионате Европы Кебикова выиграла бронзу.