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Виктория Кебикова гарантировала себе минимум бронзу чемпионата Европы по боксу

Виктория Кебикова гарантировала себе минимум бронзу чемпионата Европы по боксу среди женщин в Испании. В поединке за полуфинал в весовой категории 81 килограмм белоруска одолела боксану из Словении Катю Гаич. На прошлом чемпионате Европы Кебикова выиграла бронзу.

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