"Вильярреал" примет "Ливерпуль" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов

В Испании определится первый финалист футбольной Лиги чемпионов. "Вильярреал" на домашней арене примет "Ливерпуль". Первая встреча этих команд завершилась победой англичан - 2:0. "Желтой субмарине" необходимо отыгрывать эту разницу, чтобы перевести противостояние в дополнительное время. Задачу Унаи Эмери осложняют травмы ключевых игроков: участие в поединке капитана Рауля Альбиоля и нападающего Жерара Морено пока находится под вопросом. Прямую трансляцию Лиги чемпионов смотрите на телеканале "Беларусь 5" в 21:40.