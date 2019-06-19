VIP-гости продолжают прибывать в Минск

Болельщики и гости в нашу страну продолжают прибывать. С 10 июня в Беларуси начал действовать безвизовый въезд. Его суть проста: для того чтобы пересечь границу и попасть на II Европейские игры, достаточно показать билет на соревнования. В Национальном аэропорту Минск работает съемочная группа.



На связь со студией выходит наш корреспондент Юрий Шевчук.



Нам удалось пообщаться с генсеком НОК Сербии, предлагаю послушать интервью.