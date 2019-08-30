Защитник "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк признан лучшим футболистом прошлого сезона по версии УЕФА. Голландец выиграл борьбу за награду у ее трехкратного обладателя Криштиану Роналду и Лионеля Месси, ранее дважды побеждавшего в голосовании.



Награждение 28-летнего центрального защитника состоялось в Монако во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Очевидно, чтобы выиграть у признанных корифеев, защитнику нужно было совершить нечто неординарное. Победы в Лиге чемпионов для этого оказалось достаточно. Кстати, ближайшего преследователя Месси голландец опередил почти на 100 очков.