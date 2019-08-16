Экс-голкипер сборной Беларуси по хоккею Виталий Коваль дозаявлен на Финал четырех Кубка Руслана Салея. Таким образом, 39-летний вратарь сможет защищать цвета "Динамо-Молодечно" завтра уже в полуфинальном поединке против минского "Динамо". Начало игры в 19:00. Коваль заявлен за команду из Молодечно под 31-м номером.





