Виталий Песняк завоевал золото на молодежном чемпионате Европы по борьбе в Сербии

Золото Беларуси на молодежном чемпионате Европы по борьбе в Сербии. В весовой категории 125 килограммов Виталий Песняк одолел спортсменов из Польши, Грузии, Молдовы, а в финале был сильнее украинца Юрия Идзинского. Также в активе наших борцов вольного и греко-римского стилей три бронзовые награды. У женщин золото взяла Анастасия Зименкова, Ксения Станкевич завоевала бронзу.

