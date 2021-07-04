"Витебск" и БАТЭ разошлись миром в 15-м туре Высшей лиги по футболу

Безголевую ничью разыграли футболисты "Витебска" и БАТЭ в рамках 15-го тура по футболу в Высшей лиге. Отметим, что на 77-й минуте был удален вратарь БАТЭ Антон Чичкан, который сыграл руками вне пределов штрафной.